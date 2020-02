Uitgebroken paarden lopen twee dagen op rij Oudenaardsesteenweg (en bijna E40) op Koen Moreau

05 februari 2020

20u48 0 Erpe-Mere De politie moest woensdagavond voor de tweede dag op rij op paardenjacht langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere.

Twee paarden die op een weide tegenover de KMO-zone Evenbroekveld vlak voor de spooroverweg staan, gingen dinsdagochtend al een eerste keer op stap. Omdat de dieren toen de oprit van de E40 richting Gent dreigden te lopen, vorderde de politie wagens van passanten om de op- en afrit voor de dieren af te sluiten. De dieren werden gevangen en terug op hun weide geplaatst.

“De eigenaar is gekend en werd gevraagd maatregelen te nemen”, klonk het woensdagvoormiddag nog bij de politie. Enkele uren later, rond 20 uur, bleek alweer een dier op stap. De politie kwam opnieuw toegesneld en niet veel later stond het dier op zijn weide. De eigenaar werd gecontacteerd met de vraag zijn dieren niet langer op de slecht afgesloten weide te houden. De man riskeert deze al twee GAS-boetes.