Uitbraak COVID-19 in WZC Sint-Vincentius bijna onder controle: “Dankzij heel veel helpende handen” Koen Moreau

17 april 2020

19u50 2 Erpe-Mere De voorbije twee coronaweken waren bijzonder zwaar voor Woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Aaigem. Tien bewoners kwamen te overlijden en een groot aantal van de bewoners en personeelsleden raakten besmet door het virus. “In die mate dat we beroep moesten doen op externe verpleegkundigen om ons personeel te vervangen”, vertelt directeur David Larmuseau.

Over hoeveel besmettingen het precies gaat, is nog steeds niet duidelijk. “Onze bewoners en personeelsleden zijn pas vrijdagnamiddag getest. Het blijft dus afwachten naar de uitslagen”, aldus Larmuseau. De uitbraak was in elk geval ernstig. De helft van het personeel was mogelijk besmet. “Enkele van onze mensen testten positief, maar omdat niet iedereen getest werd is het moeilijk hierop aantallen te kleven. In elk geval hebben we een groot deel van het personeel een tijd moeten missen.”

Externe verpleegkundigen

Dat werd overbrugd met hulp van verpleegkundigen van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth uit Zottegem, mensen van Thuisverpleging De Ronde van Bas uit Herzele en enkele vrijwilligers die logistieke taken in onder meer de keuken op zich namen. “Hulp waarvoor we enorm dankbaar zijn, maar die vanaf maandag niet langer nodig is aangezien ons eigen personeel stilaan terug aan de slag kan.”

Ik ben geschrokken van de enorme inzet van ons personeel. Iedereen heeft al het mogelijke gedaan. Zij zijn de echte helden. Directeur David Larmuseau

Larmuseau hoopt dan ook dat het keerpunt bereikt is. “Daarnaast ben dat ik ook geschrokken van de enorme inzet van het personeel. Ik wist dat onze mensen begaan waren met de bewoners, maar dat bijna iedereen die niet ziek was spontaan zou komen helpen, toont dat onze mensen het hart op de juiste plaats hebben en al het mogelijke gedaan hebben. Zij zijn de echte helden. Ik ben er van overtuigd dat door hun en onze aanpak we uiteindelijk heel wat mensen gered hebben.”

Geen hoestende bewoners

Waarom het coronavirus dan toch zo zwaar toesloeg in het woonzorgcentrum in Aaigem is niet duidelijk. “We hebben alle noodzakelijke maatregelen genomen en de verschillende dokters hebben heel wat inspanningen geleverd om onze mensen te testen en op te volgen.” Wat mogelijk wel meespeelde waren de atypische verschijnselen waarmee de meeste bewoners te kampen hadden. “Hoesten of ademhalingsproblemen hebben wij hier niet gezien waardoor mensen drager waren zonder dat zij of wij het in de gaten hadden. Iemand met diarree associeerden we helaas niet meteen met corona.”

Ik kan, na consultatie van onze CRA dokter Baekelandt, formeel zeggen dat slechts 9 à 10 overlijdens toe te schrijven zijn aan het coronavirus. Directeur David Larmuseau

Over het aantal besmettingen en overlijdens circuleren heel wat geruchten die gewag maken van een veel hogere tol. “Ik kan, na consultatie van onze Coördinerend Raadgevend Arts dokter Alexander Baekelandt, formeel zeggen dat slechts 9 à 10 van de overlijdens van de laatste weken mogelijk toe te schrijven zijn aan corona. Daarnaast moeten we ook durven zeggen dat bewoners gemiddeld slechts anderhalf jaar in een verzorgtehuis verblijven. Overlijdens hebben we altijd, maar die liggen nu jammer genoeg wel iets hoger.”