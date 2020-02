Uitbaters cultuurhuis EMotia net voor opening gekend: “Het wordt nog een heel drukke maand” Koen Moreau

02 februari 2020

15u45 6 Erpe-Mere Amper een maand voor de officiële opening van het gloednieuwe cultuurhuis EMotia besliste de gemeente Erpe-Mere wie de foyer met zicht op de Steenbergvijver mag uitbaten. Jo Van De Keere (41) en zijn partner Nele De Spiegeleer (41) uit Bambrugge zijn de gelukkigen. “Maar het wordt nog een heel drukke maand.”

Dat je niet bij de gemeente moet zijn voor snelle beslissingen of een ruim vooraf uitgetekende visie is geen verrassing. De beslissing om vooralsnog toch met een concessie te werken voor de uitbating voor de foyer van het nieuwe cultuurhuis, en dat die ruimte liefst ook op dagen en momenten zonder voorstellingen een aangename trekpleister werd, bleek dan ook pas begin november vorig jaar.

Met slechts vier maanden meer te gaan, was dat bijzonder kort voor het officiële openingsweekend van 6, 7 en 8 maart. Uiteindelijk zagen slechts drie kandidaten het zitten om in die korte tijdspanne mee te dingen. Pas op donderdagavond 30 januari mochten Jo Van De Keere (41) en zijn partner Nele De Spiegeleer (41) uit Bambrugge hun handtekening onder het contract zetten.

We zijn momenteel in sneltreinvaart bezig om alles in gereedheid te brengen. Jo Van De Keere

“Dat betekent dat we nu alles in sneltreinvaart in gereedheid moeten brengen tegen de opening”, vertelt Jo. Die is momenteel nog aan de slag als administratief medewerker in een bouwbedrijf. “Gelukkig heb ik goed gegokt door vooraf mijn job op te zeggen, maar mijn opzeg loopt nog tot eind februari.” Ook voor Nele wordt het aanpassen. “Ik ben intussen negen jaar aan de slag als zelfstandig nagelstyliste met Nele’s Nails waardoor ik me hopelijk iets vlotter vrij kan maken”, knipoogt zij.

Toch betekent de korte voorbereidingsperiode dat het nu bijzonder druk is. “Elke avond na het werk zit een vertegenwoordiger me op te wachten. Er is dan ook nog heel veel te beslissen”, aldus Jo. Hij en Nele weten gelukkig wel waar ze heen willen. “Oorspronkelijk wou ik graag de concessie van de cafetaria van sporthal Steenberg overnemen, maar daarvoor eindigde ik op de tweede plaats. Voordeel nu is wel dat er al heel wat voorbereid was en we de oefening al een keertje eerder deden.”

Het wordt een gezellige cocktail- en mocktailbar met tapa’s die ook geschikt is als co-working space. Jo Van De Keere

Een exacte kopie van die plannen wordt de foyer van EMotia uiteraard niet. “Het doelpubliek is helemaal anders en we willen hier graag iets brengen in de stijl van Aperoni in Aalst. Dichtbij huis is niet echt een gezellige cocktail- en mocktail- of wijnbar met tapa’s en ander lekkers te vinden”, menen ze. De inrichting op momenten dat er geen voorstellingen zijn wordt dan ook overwegend gezellig met comfortabele zithoekjes en hoge, lage, vierkante en ronde tafels voor allerhande gebruik.

“Bedoeling is dat iedereen zich hier thuis voelt om gezellig te relaxen, iets te drinken, om een broodje te eten of voor een vergadering overdag. Tevens zullen we er voor zorgen dat onze ruime foyer met prachtig zicht op de vijver ook enkele plekjes kent die perfect geschikt zijn als co-working space.” Dat laatste lijkt alvast een goede keuze gezien de strategische ligging dichtbij het industriepark, de KMO-zone alsook het op- en afrittencomplex van de E40 in Erpe-Mere.”

Voor de uitbating zelf wordt het nog afwachten. “Het is iets volledig nieuw waardoor we voorzichtig van start willen gaan. Later kunnen we altijd nog voor een ruimer aanbod van maaltijden zorgen, maar dat zien we dan wel”, klinkt het. Een exacte openingsdatum voor de foyer zelf is er nog niet. “Eerst zetten we alles op de openingsweek van het nieuwe cultuurhuis en de talrijke activiteiten die daarmee gepaard gaan.”

Gelukkig is Jo niet geheel onbeslagen in het organiseren. Met een verleden bij KSA Burst, voetbalclub Olympic Burst, de cafévoetbalploegen van Baskuul en Bierwinkelken en de organisatie van kermis Burst met de vzw ‘Bust ee Dust’ weet Jo wel van aanpakken. “Daarnaast kunnen we rekenen op de hulp van mijn dochters Charlotte (21) en Bente (15)”, vertelt Nele. “En ook voor extra hulp kan ik terugvallen op een heel goede vriendenkring. We zijn dus gerust dat alles op zijn pootjes zal vallen en we hebben er enorm veel goesting in”, besluit Jo.