Tweede vestiging brouwerij De Glazen Toren loopt vertraging: tijdelijk geen Saison en Jan De Lichte te koop KOEN MOREAU

20 juli 2019

Ambachtelijke Brouwerij De Glazen Toren uit Erpe-Mere is nog niet actief in Aalst. "Bedoeling was om eind mei in de aangekochte loods achter de schouwing in het industrieterrein Aalst Zuid III in gebruik te nemen, maar de machinerie liep in Italië behoorlijk wat vertraging op waardoor we nu op 11 november mikken", vertellen brouwers Dirk De Pauw en Jef Van den Steen.

De uitbreiding van de brouwerij met een tweede locatie is nochtans hoogdringend. “Door een steeds verder toenemende vraag is onze locatie in Mere te beperkt en dat heeft zijn gevolgen: momenteel is er geen Saison d’Erpe-Mere of Jan De Lichte te koop. Enkele brouwsels staan klaar, maar moeten nog afgevuld worden.” Zonde, want de Saison d’Erpe-Mere wordt bij zowat elke verkiezing gelauwerd als een bier van absolute wereldkwaliteit.

De nieuwe locatie moet dan ook een oplossing bieden aan het plaatsgebrek. “De loods van 700 vierkante meter die we in Aalst aankochten is vele malen groter als onze locatie in Mere en wordt de perfecte aanvulling, want voor alle duidelijkheid: we blijven ook actief in Mere.” De voorbije maanden werd in Aalst alvast hard gewerkt. “Vloer, ramen, sanitair en elektriciteit werden vernieuwd en in de loods is nu overal riolering. Niet onbelangrijk als je een loods niet gebruikt om te stapelen, maar om bier te brouwen.”

Na het ambachtelijke en tijdrovend brouwproces maken we snelheid door 3.000 flesjes per uur te bottelen, sluiten en etiketteren. Brouwer Dirk De Pauw

Drie grote brouwtanks met een diameter van 1,7 meter, een hoogte van 4 meter, een gewicht van een ton en een capaciteit van 3.600 liter per stuk – goed voor gistende brouwsels van 2.000 liter – liggen al klaar. “Die moeten we nog recht krijgen en aansluiten op onze vul-, sluit- en etiketteer-lijn”, luidt het. Een klus die eind deze zomer geklaard moet zijn.

Vanaf dan zal de brouwerij ook bier in flesjes van 33 centiliter kunnen leveren. “Onze installatie zal - na ambachtelijke en dus tijdrovende brouwproces - 3.000 flesjes per uur kunnen vullen, sluiten en van een etiket voorzien.” Toch betekent dat niet meteen het einde van de typische bierwikkels die vandaag gebruikt worden. “Het is eerder een praktische beslissing omdat het niet mogelijk is kleine flesjes in te wikkelen.”

De nieuwe installatie moet overigens nog grondig getest worden. “We zullen inderdaad nog even moeten proefdraaien, maar op 11 november om 11.11 uur zullen we als kleine jongens op Sint-Maarten ons speelgoed laten zien”, geeft Van den Steen alvast mee. De warme kamer om het bier te laten na gisten is wel al klaar. “En die heeft een oppervlakte zo groot als gans onze brouwerij in Mere.”

De Special Belge die ik op het Noorse eiland Florø brouwde in samenwerking met de daar gevestigde ‘Kinn Bryggeri’ vormt een prachtige promotie. Brouw Jef Van den Steen

Ondanks het plaatsgebrek staat De Glazen Toren niet stil. “De locatie in Aalst doet tijdelijk dienst als opslagruimte voor papier, flessen en allerhande ander materiaal waardoor hier iets meer ademruimte is.” Die extra ademruimte werd alvast gebruikt om een nieuw biertje voor barbecueliefhebbers te lanceren. “Dat werd een fruitig dorstlessend bruin zomerbier van 6,5% dat perfect pas bij de barbecue”, vertellen de brouwers.

Het resultaat wordt verkocht als ‘Slagersbier Grillade’ in de brouwerij en de meeste verkooppunten in de streek en verwijst naar het allereerste bier dat we vijftien jaar geleden voor het eerst brouwden op aangeven van Aalsterse slager Paul De Lil en dat de start betekende van onze brouwerij.” Een brouwerij die vandaag levert in de USA, Italië, Noorwegen, Zweden, Japan, Oostenrijk, British Columbia en de laatste jaren ook stilaan Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië verovert.

Recent werd in samenwerking met de Noorse brouwerij ‘Kinn Bryggeri’ op die locatie door brouwer Jef een uniek samenwerkingsbiertje ‘Belgisk Spesial’ gebrouwen. Dat kreeg een unieke wikkel met een tekening van ‘oer’-brouwer Jef. “Die brouwerij is vijf keer zo groot als ons, maar wel onder de indruk van ons werk. Het resultaat was een aangename samenwerking en een prachtige promotie voor onze brouwerij”, besluit Van den Steen.