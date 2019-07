Tweede initiatietraining voor heropstart jeugdwerking KFCO Burst KOEN MOREAU

18 juli 2019

18u08 1 Erpe-Mere Jonge voetballiefhebbers geboren vanaf 2013 kunnen op zaterdag 20 juli komen proeven van de nieuwe jeugdopleiding bij voetbalclub KFC Burst.

Die club start volgend seizoen, na 15 jaar, opnieuw met jeugdvoetbal. Initiatiefnemers Andy Van Laethem en Yannick De Rouck organiseren daarom een tweede initiatietraining. Die vindt plaats op zaterdag 20 juli van 10 tot 11 uur op de terreinen langs de Oudendijk. Geïnteresseerde deelnemertjes dienen zich vooraf in te schrijven via andyvanlaethem@hotmail.com of via 0488/06.01.22.