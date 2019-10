Twee sporthallen en twee lekkende daken: dringend investeringen nodig aan sportinfrastructuur Koen Moreau

17 oktober 2019

07u11 0 Erpe-Mere Lang geleden mocht Erpe-Mere pronken met moderne sportinfrastructuur. De infrastructuur onderhouden blijkt helaas een ander paar mouwen.

In de grote sporthal op het domein Steenberg is bij regenweer het achterste deel van de middelste ruimte onbruikbaar wegens waterinsijpeling. In plaats van sporters liggen er al enkele weken handdoeken of staan er emmers. De gemeente startte intussen de procedure om een herstelfirma aan te stellen.

Een identiek probleem stelt zich in de kleinere Sint-Bavosporthal in Mere. Bij regenweer moeten geregeld wedstrijden van basketbalclub Erpe-Mere stilgelegd worden tot water, dat op het plein terecht komt bij elke fikse regenvlaag, opgedweild is. Ook de douches zijn er in erbarmelijke toestand. Het gemeentebestuur beloofde al meermaals maatregelen, maar de tijdelijke oplappogingen uit het verleden brachten nog steeds geen soelaas. Een degelijke structurele aanpak dringt zich op.