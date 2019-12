Twee ongevallen met vrachtwagens op E40 in Erpe-Mere: meer dan een uur file Koen Moreau

23 december 2019

17u03 40 Erpe-Mere Automobilisten vermijden momenteel best de E40 in Erpe-Mere. Na een eerste ongeval rond 16 uur richting Brussel gebeurde rond 17.45 uur een ongeval richting Oostende.

Omstreeks 16 uur verloor een chauffeur de controle over het stuur waardoor diens wagen tegen de middenberm belandde. Door de klap sloeg de wagen terug en raakte hij, op dat moment tegen geringe snelheid en met geringe gevolgen, een vrachtwagen.

De chauffeur werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval is er wel nauwelijks doorgang op de E40. Dat resulteert in een immense file die om 17 uur al startte vanaf Merelbeke. Rond 17.15 uur was de snelweg terug vrij voor het verkeer waarna de file langzaam oploste.

Helaas gebeurde rond 16.45 uur in de richting Oostende een nieuw ongeval. Een personenwagen en vrachtwagen botsten net voorbij de oprit Erpe-Mere. De personenwagen belandde daarop tegen de middenberm waardoor de linker rijstrook versperd is. Hier raakte niemand gewond. Al snel stond er wel een file vanaf Aalst. Ook in de andere rijrichting ontstond een kijkfile. De weg was opnieuw vrij rond 18.30 uur.

Door beide ongevallen kozen bestuurders massaal voor alternatieve routes langs de gewestwegen N42, N46 en N9. Op al die wegen was het bijzonder druk.