TUIN9420 neemt eerste horde: voldoende centen verzameld om droomtuin voor jong en oud waar te maken KOEN MOREAU

09 juli 2019

07u00 0 Erpe-Mere Het ambitieuze project TUIN 9420 langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe is klaar om te knallen. “Nu er voldoende centen zijn, gaan we kijken hoe onze ideale tuin er uit moet zien.”

Via een crowdfunding platform werden 54 milde sponsors gevonden waardoor nu 5.000 euro voorhanden is om van het voormalig voetbalterrein van jeugdhuis Dido aan de overzijde van de Oudenaardsesteenweg in Erpe een groene ontmoetingsplek met park- en speelnatuur, DIY skatepark, moes- en pluktuintjes te maken.

“Daarmee is ook aan de voorwaarde voldaan voor Streekmotor23 om ons budget te verdubbelen. We kunnen dus alvast starten met 10.000 euro en de crowdfunding loopt nog iets minder dan veertien dagen ”, weet Ellen Elaut.

Pluknick op 14 juli

Na de startnamiddag is er komende zondag 14 juli opnieuw iets te beleven. “We organiseren een pluknick picknick op het terrein met DJ, bar, knikkerbaan en spelweide.” Aperitieven kan vanaf 11 uur en spelletjes dien je wel zelf mee te brengen. Volgende activiteit in de tuin is in september ter gelegenheid van Open Monumentendag.

Wat er allemaal zal gebeuren met de verzamelde gelden is nog niet duidelijk. “De komende maanden gaan we vooral inzetten op participatie zodat het echt een tuin van iedereen wordt.” Kinderen en ouders krijgen daarom de kans om hun ideale speelplek te tekenen. Een zelfde oefening volgt me de leerlingen van de vlakbij gelegen Sint-Martinusschool en de leden van de KSA. “Met die input gaan we verder aan de slag voor de opmaak van het definitieve plan.”

Het project financieel steunen kan nog steeds via de actiepagina https://www.streekmotor23.be/project/20792. Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.