Traject Bambrugge-Aaigem 4 maanden afgesloten wegens werken: omrijden langs Burst of Mere Koen Moreau

08 maart 2020

09u52 78 Erpe-Mere Vanaf maandag 9 maart wordt Dries in Bambrugge afgesloten voor doorgaand verkeer.

De wegen- en rioleringswerken gaan - een week later door voorzien - een nieuwe fase in waardoor tot en met vrijdag 10 juli in de buurt van de treinhalte Bambrugge en het voetbalplein van KRC Bambrugge geen verkeer mogelijk zijn. Gebruikers van het traject tussen de verkeerslichten aan De Fijne in Bambrugge en kruispunt ‘t Hoefijzer in Aaigem moeten omrijden langs het station van Burst. Een alternatief is via Hazelbeek en Mere. De treinhalte Bambrugge blijft bereikbaar komende van de Oudenaardsesteenweg.