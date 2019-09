Tractorsluis Visser valt niet meer te verwijderen: paaltje vervangen door betonblok Koen Moreau

26 september 2019

19u10 1 Erpe-Mere Amper twee jaar na de plaatsing van een ‘inklapbare’ tractorsluis in het landelijke Visser kiest de gemeente Erpe-Mere voor een vaste constructie.

“Het inklapbare paaltje dat we installeerden zodat landeigenaars met behulp van een speciale sleutel wel doorgang hadden, resulteerde in een hoop problemen”, vertelt schepen Marleen Lambrecht (CD&V). Omdat het paaltje meer langs de kant dan in het midden van de weg tussen Mere en Bambrugge te vinden was, werd net een definitief obstakel geplaatst.

“We kozen voor een varkensrug, een betonnen obstakel, in het midden van de weg om automobilisten definitief en permanent te weren.” Die wijziging is duidelijk niet iedereen tijdig opgevallen, want het beton toont intussen al wat sporen van aanrijdingen. Iets dat ook schering in inslag is voor een identiek en duidelijk aangegeven obstakel op de onverharde weg tussen de Oudenaardsesteenweg en de Hollandstraat.

De tractorsluizen in Erpe-Mere zorgden eerder ook al voor problemen. Begin 2018 werd een net geplaatste sluis met inkepingen in het beton in de Veldstraat tussen Burst en Ressegem opnieuw opgevuld na protest van boeren. De betonblokken aan de Groeneweg in Mere, die eveneens de functie van tractorsluizen hebben, worden dan weer geregeld aan de kant geduwd waardoor de gemeente er af en toe bewakingscamera’s installeert.