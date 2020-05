Tractor iets te snel over rotonde: aanhangwagen vol mest kantelt om Koen Moreau Frank Eeckhout

11 mei 2020

19u10 6 Erpe-Mere Een volle kar met mest kantelde maandagavond om op het rondpunt van Aaigem.

Kar en lading kwamen daardoor net voor de afslag naar Heldergem op het voetpad en in een haag terecht. Niemand raakte gewond, maar het was toch even schrikken. Wellicht schatte de bestuurder het rondpunt foutief in waardoor de kar uit balans raakte. Met vereende krachten werd de kar in een mum van tijd terug rechtop gezet. De verloren lading ging even snel terug in een kar waarna van het ongeval nauwelijks nog iets te merken was.