Tot zes jaar cel na brutale homejacking op bejaarde dame en haar zonen: “Machteloos moeten horen hoe moeder om hulp schreeuwde”

Erpe-Mere

De twee mannen die de brutale homejacking in Erpe-Mere in april 2019 op een negentigjarige vrouw en haar twee zonen op hun geweten hebben zijn fors gestraft door de Dendermondse rechter. Sohayb Tahri kreeg vijf jaar cel, waarvan één jaar met uitstel. Kompaan Ali Chelouane moet zes jaar in de gevangenis. De twee gijzelden de slachtoffers een uur lang in hun woning en mishandelden hen. Ze waren op zoek naar goud. “De zonen moesten machteloos aanhoren hoe hun moeder om hulp schreeuwde. Dat is een trauma”.