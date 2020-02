Topweekend voor Klim Op in sporthal Steenberg: Kampioenschap met 800 gymnasten en goud voor Noor Stessens (12) Koen Moreau

09 februari 2020

17u13 0 Erpe-Mere Gymclub Klim Op uit Erpe-Mere mocht van de gymfederatie voor de eerste keer een kampioenschap inrichten. Dat werd organisatorisch een succes. Als kers op de taart behaalde Noor Stessens (12) uit Mere goud tijdens het provinciaal kampioenschap.

Net geen 800 gymnasten maakten het voorbije weekend hun opwachting in sporthal Steenberg in Erpe-Mere. Daar organiseerde gymclub Klim Op het provinciaal Oost-Vlaams en Limburgs kampioenschap voor Tumbling, Trampoline en Dubbele MiniTrampoline.

Logistiek huzarenstuk

Een hele uitdaging voor de 300-leden tellende club. Voorzitter Bart Merckx is echter een tevreden man. “Organisatorisch was het een serieuze puzzel, maar dankzij de logistieke steun van de gymfederatie en de hulp van 60-tal ouders/vrijwilligers liep alles op wieltjes. Ook voor de teamgeest was dit een boost”, vertelt de man fier. Zijn team zette dan ook een prachtig evenement op poten.

Gouden medaille

Kers op de taart was de provinciale kampioenstitel voor Noor Stessens in de reeks Tumbling C. Het meisje pakte goud en kroonde zich de beste van 72 deelnemers. In de voorronde voor het Vlaams Kampioenschap werd ze nipt tweede. “De dynamiek zat goed en geeft hoop voor de toekomst”, besluit voorzitter Merckx.