Topsporters bekampen elkaar op Steenberg voor ‘De Container Cup’: “Om toch nog een beetje sport op tv te krijgen” Koen Moreau

21 april 2020

18u00 5 Erpe-Mere In de schaduw van het gloednieuwe Cultuurhuis EMotia op het domein Steenberg in Erpe-Mere stond dinsdag een opvallende vrachtwagen te blinken. Woestijnvis en VIER verzorgden er opnames van ‘De Container Cup’.

De coronacrisis trof de sportzomer midscheeps. De komende maanden geen playoffs, geen EK voetbal, geen Olymische Spelen en geen Ronde van Frankrijk. Om sportliefhebbers toch nog iets te bieden, bedacht de commerciële zender VIER ‘De Container Cup’. Daarin krijgen dertig Belgische topatleten een reeks van zeven identieke uitdagingen voorgeschoteld. Het resultaat is een klassement en hopelijk ook boeiende televisie, dankzij de commentaar van Pedro Elias en ex-voetballer en Rode Duivel Wesley Sonck.

Een groepsgebeuren is ‘De Container Cup’ overigens niet. De sporters worden alleen losgelaten in de container van een vrachtwagen. Daar wordt met afstandscamera’s gefilmd hoe goed de atleten het er van afbrengen tijdens vijf kilometer lopen, een klimparcours met ‘monkey bars’ op pure armkracht, zo ver mogelijk een golfbal wegslaan, één kilometer roeien, vijf doelen raken met een biatlongeweer, zoveel mogelijk gewichtheffen op de bench press en drie kilometer fietsen. Na elke sporter wordt de container ook integraal ontsmet. Een zware klus die er voor zorgt dat het aantal sporters dat per dag langskomt vrij beperkt is.

Verplaatsingen besparen

Om de sporters zware verplaatsingen te besparen, rijdt de containervrachtwagen het Vlaamse land rond. Dinsdag 21 april stond hij op het domein Steenberg in Erpe-Mere; waar onder meer basketbalster en Belgian Cat Kim Mestdagh, Lotto-Soudal-wielrenner Thomas De Gendt, hockeyer en lid van The Red Lions Arthur Van Doren en voetbalster Jolien Van Doren van OH Leuven Vrouwen langskwamen. Een verplaatsing in eigen gemeente werd wielrenner Oliver Naesen van AG2R La Mondiale niet gegund. Hij moest, vooral per vergissing, maandag nog van Ottergem naar Antwerpen voor zijn opnames.

De Container Cup start op zondag 26 april na de finale van ‘De Mol’. De verdere uitzendingen worden van maandag tot vrijdag om 19.55 uur uitgezonden op VIER.