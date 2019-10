Tom Du Caju wordt CEO van Ducaju Group Koen Moreau

22 oktober 2019

17u40 0 Erpe-Mere De gebundelde groep van Du Caju Printing uit Erpe-Mere, BDMO uit Meulebeke en Kartonnage Hellyn uit Wielbeke staat voortaan onder centrale leiding van Tom Du Caju.

“Die stond sinds 2000 aan het hoofd van Du Caju Printing en zijn aanstelling is een logische volgende stap in het fusieverhaal van de drie karton- en verpakkingspecialisten”, luidt het. Tom Du Caju vormt de achtste generatie van een familie van ondernemers die in 1723 in Aalst aan de slag ging met een drukkerij en een winkel in lederwaren.

De ondernemerszin werd van vader op zoon doorgegeven. In 1988 verhuisde Tom’s vader de drukkerij naar Erpe-Mere, in 1991 werd die omgevormd tot een gespecialiseerde drukkerij voor verpakkingsmateriaal en in 2000 nam Tom de leiding over. In die positie was hij in 2018 de stuwende kracht achter een samenwerking en fusie met sectorgenoten BDMO uit Meulebeke en Kartonnage Hellyn uit Wielbeke. Die groep draait een jaaromzet van bijna 30 miljoen euro en telt 175 werknemers.

De andere bestuursfuncties van de nieuwe groep worden ingevuld vanuit die andere bedrijven. Financieel directeur wordt Geert Casselman, tot voor kort CEO van BDMO was. Mieke en Jan Hellyn van het gelijknamige Wielsbeekse familiebedrijf zijn aandeelhouders en bestuurders, maar nemen geen directiefunctie op.

Een centralisatie van de activiteiten lijkt niet aan de orde. in Erpe-Mere werd net nog een nieuw kantoorgebouw in gebruik genomen en op het industrieterrein Haandeput in Meulebeke betrekt de groep in de loop van 2021 een nieuw gebouw.