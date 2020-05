Toezichters gezocht voor 'grote' speeltuin op Steenberg: “Noodzakelijk om te mogen spelen” Koen Moreau

26 mei 2020

17u48 0 Erpe-Mere/S-L-Houtem Vanaf woensdag 27 mei 2020 mag er opnieuw gespeeld worden op de kleine speeltuintjes. Toch zijn er nog steeds coronaregels te respecteren.

Enkel onder toezicht van ouders mag er opnieuw - en enkel door kinderen tot 12 jaar - op kleine speeltuinen gespeeld worden. In Erpe-Mere en Sint-Lievens-Houtem betekent die maatregel de heropening van de speelpleintjes aan de kerk van Erondegem, aan het Chiroheem in Erpe, langs de Halleweg in Zonnegem, op Vlierzeledorp, in de Kerkkouterstraat in Bavegem, in de tuin van de bib van Sint-Lievens-Houtem, aan de kerk in het Rot in Letterhoutem en het hindernissenparcours in het bos van NatuurEducatiefCentrum De Pastorie tussen Zonnegem en Bambrugge.

Begeleiding verplicht

“Spelende kinderen moeten begeleid worden door maximum twee personen uit dezelfde bubbel. De begeleiders moeten minstens anderhalve meter afstand houden tegenover anderen”, vertelt schepen Benjamin Rogiers (NH). De speeltuigen op het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere heropenen nog niet. “Dat betreft een grote speeltuin waardoor strengere regels gelden en permanent toezicht vereist is”, aldus het gemeentebestuur van Erpe-Mere. Om jongelui toch toe te laten op Steenberg te spelen, lanceert Erpe-Mere een oproep naar vrijwillige gratis - maar verzekerde - toezichthouders die tot eind juni op woensdag, zaterdag of zondag een oogje in het zeil willen houden.

Aanmelden via www.erpe-mere.be/erpe-merehelpt.