Toasten op de zomer van 2020: meester Dirk De Pauw Koen Moreau

20 juni 2020

07u29 0 Burst Meester Dirk De Pauw (62) van gemeenteschool Schatteneiland in Burst kan eindelijk toasten op zijn pensioen en de zomer. Eind februari nam de man na 41 jaar afscheid van de school, maar in april belandde hij met COVID-19 in het ziekenhuis.

Zorgeloos nodigde hij in februari zijn collega’s uit met een overlijdensbericht naar een ‘Pauwmaaltijd’. “Je kan het noodlot tarten, want het is spannend geweest”, vertelt hij. Veertien dagen nadat zijn echtgenote Martine, verpleegkundige in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst op 30 maart besmet bleek, sloeg het virus tien maal zo hard bij hem toe.

Intensieve

“In tegenstelling tot mijn vrouw overwon ik het virus niet zelf. Na een week belandde ik met hoge koorts en een dubbele longontsteking in het ziekenhuis. Vijf dagen later werd beslist me over te brengen naar intensieve en mij in slaap te brengen.” Meester Dirk lag er uiteindelijk een week aan de beademing.

Ik liep net een kilometer, het voelde als tien, maar ik ben tevreden. Dirk De Pauw

Twee dagen nadat hij opnieuw wakker werd, ging zijn toestand opnieuw achteruit. “Men wou me terug in slaap brengen, maar dankzij een nieuw soort antibiotica was dat niet nodig. Ik werd spectaculair snel beter en maak het intussen bijna uitstekend”, vertelt hij. De man maait intussen zelf terug het gras in zijn tuin, gaat elke twee dagen een uurtje wandelen en liep net nog een volle kilometer. “Het voelde alsof ik er tien deed, maar ik ben best tevreden.”

Voor de verpleegkundigen heeft hij niks dan lof. “Ik zag in gans die periode enkel hun ogen aangezien ze volledig ingepakt waren, maar ben hun enorm dankbaar. Ik toast dan ook vooral op hun.”