Tijdelijk dan toch online publiek toegelaten tijdens digitale gemeenteraad Koen Moreau

19 mei 2020

18u40 0 Erpe-Mere Het gemeentebestuur van Erpe-Mere laat voor de eerstkomende - opnieuw digitale - gemeenteraad van dinsdagavond 26 mei dan toch publiek toe.

Over het al dan niet toelaten van publiek en/of pers ontstond vorige maand grote beroering. In eerste instantie luidde het dat dit technisch niet mogelijk was, maar dat werd al snel weerlegd door het gemeentepersoneel. Een tussenoplossing om enkel regionale perscorrespondenten toe te laten, werd onderuit gehaald na een klacht van een burger. Uiteindelijk zegeviert het gezond verstand en wordt de gemeenteraad nu live uitgezonden. Hopelijk blijft dit ook na de coronacrisis het geval.

Enkel audio

Door enkel audio en geen videobeelden te streamen, wordt bovendien tegemoet gekomen aan de verzuchtingen van enkele gemeenteraadsleden die “geen pottenkijkers in hun living” wilden. De agenda van dinsdagavond is helaas weinig interessant, maar voor wie het interesseert: de gemeenteraad start om 20 uur en is te volgen via www.erpe-mere.be/audiostream. Wanneer je op ‘alle sessies’ klikt, kan je probleemloos alle voorgaande gemeenteraden opnieuw beluisteren.

