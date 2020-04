Exclusief voor abonnees Tekenaar Joris Vermassen (56) start coronaproject met bewoners WZC Meredal: “Die bejaarden zijn ideaal om op te oefenen” Koen Moreau

10 april 2020

09u17 0 Erpe-Mere Het verplicht isolement van beeldend verteller en uitgeweken Merenaar Joris Vermassen (56) levert dezer dagen prachtige tekeningen op. “Op basis van foto’s portretteer ik wekelijks 3 à 4 bewoners van woonzorgcentrum Meredal in Mere én ik vond nieuwe energie voor een nieuw graphic novel”, vertelt hij.

Het verplicht in huis blijven stimuleert ook creatieve duizendpoot Joris Vermassen. De man ruilde Mere dan wel 30 jaar terug in voor een nieuwe stek in Gent, toch blijf hij Mere – en woonzorgcentrum Meredal in het bijzonder - in zijn hart dragen. “Mijn moeder Antoinette (86) verblijft daar en mijn zus Mieke is er als kinesiste aan de slag.”

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis