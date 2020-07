Te veel volk of passage? Gemeente haalt zitbank en tractorsluizen weg Koen Moreau

23 juli 2020

15u05 0 Aaigem/Mere Om twee problemen op te lossen kiest de gemeente Erpe-Mere voor twee merkwaardige oplossingen.

In de wijk Groendal in Mere werd een zitbank weggehaald omdat er te veel jongeren samen troepten en voor overlast zorgden. De tractorsluizen, op de alternatieve fietsweg naast en onder het spoor ter vervanging voor de afgesloten spooroverweg, in Eetsvelde in Aaigem worden eveneens weggehaald.

Weinig echt sluipverkeer

“De huidige tractorsluizen die op kosten van Infrabel werden geplaatst, worden omzeild en dat kunnen we bovendien moeilijk vermijden”, vertelt schepen Marleen Lambrecht (CD&V). “Omdat we menen dat er, uitgezonderd de bewoners van de betrokken straat, weinig echt sluipverkeer riskeert op die plek laten we binnenkort de tractorsluizen weghalen”, aldus de schepen. Voor alle duidelijkheid: de weg blijft gecatalogeerd als landbouwweg waar geen doorgaand verkeer toegelaten is.

Moeilijk verhaal

Het plaatsen, vervangen of verwijderen van tractorsluizen wordt in Erpe-Mere stilaan vaste prik. In de Open Veldstraat of het ‘Hellegat’ in Burst werd in januari 2018 een betonnen constructie in de diepte geplaatst. Die werd vervolgens na protest van boeren opnieuw opgevuld met beton en vervangen door paaltjes. In Visser in Mere en in de Open Veldstraat werd vervolgens een alternatief met inklapbare paaltjes uitgewerkt. Een matig succes, want op Visser werd in 2019 opnieuw een semi-vaste constructie geplaatst. Tractorsluizen blijven duidelijk een moeilijk verhaal.