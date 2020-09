Take-away brunch om geld in te zamelen voor 11.11.11: "Aangepaste werkwijze om coronaproof te zijn” Koen Moreau

09 september 2020

18u28 0 Erpe-Mere De traditionele brunch van de werkgroep 11.11.11 Erpe-Mere wordt dit jaar omgevormd tot een ‘take-away’-versie.

Daardoor kan je op zondag 8 november niet op de gebruikelijke locatie tafelen van de verschillende buffetten met warme en koude gerechten. De organisatoren zorgen wel voor een alternatief met afhaalbare maaltijdboxen. Afhalen kan tussen 9 en 12 uur in de Sint-Jozefschool in Mere.

Een brunch-pakket kost 15 euro en is geschikt voor 1 volwassene. Het bestaat standaard uit brood, groenten, pasta, aardappelsalade, quiche en dessert. Dat wordt nog aangevuld met een zelf op te warmen gerecht naar keuze: balletjes in tomatensaus, paella of vegetarisch. Voor de kinderen is er voor 10 euro een standaard pakket met balletjes in tomatensaus voorzien.

Een afhaalpakket bestellen kan bij één van de medewerkers van 11.11.11 Erpe-Mere, via 0474/45.09.82 of online via https://cutt.ly/lfWpK8b. Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 28 oktober binnen zijn.