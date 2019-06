Tafelen en genieten van een goed glas tussen citroenen en appelsienen KOEN MOREAU

20 juni 2019

18u19 4 Erpe-Mere Anderhalf jaar nadat Geert D’haese (52) zijn thuisdorp Erondegem bedacht met een leuk grillrestaurant boort de man alweer nieuwe culinaire geneugtes aan. “De grillhoeve blijft bestaan, maar ik zorg met Wine & co voor iets nieuw”, vertelt hij.

Verscholen langs Halfbunder, dat is de landelijke weg die naast bakkerij Ponnet naar Overimpe in Lede gaat, bouwde D’haese de ruimte achter zijn huis om tot een uniek kader. Tafelen doe je er tussen de palmbomen. Op het terras zit je naast een citroenboom en een appelsienenboompje.

“Op die manier blijf ik Erondegem trouw en zorg ik voor een perfect kader om tot rust te komen.” Pretentieus is de zaak allesbehalve. “Iedereen is hier welkom om iets klein te eten of om gewoon van een goed glas te genieten.” De menukaart is beperkt, maar fijn. “Spaghetti, tagliatelle, scampi, carpaccio, stoofpotje, vispannetje en ribbetjes zijn gewoon te krijgen.

“Vanaf vier personen voorzien ik, mits bestelling vooraf, een koud vis- of vleesbuffet alsook een tapas- of kaasschotel. Voorlopig is de zaak enkel geopend op vrijdag-, zaterdag- en maandagavond vanaf 18.30 uur. “Zondag is de keuken open van 12 tot 15 uur en vanaf 6 personen zijn andere openingstijden te bespreken.” Mogelijk verruimen die openingsuren, zeker wat het terras betreft, nog tijdens de zomermaanden.

Meer weten over Wine & co, Halfbunder 55 in Erondegem: www.wine-co.be of 0477/65.79.34.