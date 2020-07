Superrecidivist krijgt 8 jaar cel en mag meteen naar gevangenis na 30 veroordelingen voor rijden tijdens rijverbod Koen Baten

12u53 9 Erpe-Mere/Aalst Ignas D. uit Erpe-Mere is door de politierechter in Aalst veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. De recidivist verscheen al 30 keer voor sturen tijdens een rijverbod, en moest zich daar nu ook opnieuw verschillende keren voor verantwoorden. Vandaag kreeg de man zijn 70ste veroordeling op zijn strafblad en moet hij voor acht jaar de gevangenis in. “Na al deze feiten moet je gaan beseffen dat het nu echt gedaan is”, aldus de politierechter.

De feiten speelden zich af eind oktober vorig jaar. Op 22 en 23 oktober werd D. opnieuw achter het stuur betrapt van een voertuig terwijl hij al een rijverbod had opgelopen. Voor deze feiten moest hij zich vorige week verantwoorden. Hij vroeg toen om niet naar de gevangenis te gaan, maar daar kon de rechtbank niet op in gaan. “Het zou onrechtvaardig zijn om u een lichte straf te geven ten opzichte van beklaagden die hier voor de eerste keer komen. Uw strafregister is enorm uitgebreid en het is hoog tijd dat het gedaan is met in een wagen te stappen”, klinkt het.

Het Openbaar Ministerie vroeg ook de onmiddellijke aanhouding van de beklaagde omdat de kans op recidive te groot was. De advocaat probeerde dit nog te vermijden door te vragen hier niet op in te gaan en hem in alle stilte afscheid te laten nemen van zijn kinderen. “Hij beseft dat hij veel te ver is gegaan en het had misschien allemaal zo ver niet moeten komen als ze vroeger hadden ingegrepen, maar hij heeft het nu wel echt begrepen.”

Meteen naar gevangenis

De politierechter ging echter niet in op de vraag van de advocaat en besloot de man onmiddellijk naar de gevangenis te sturen. “Uw gedachten moesten bij uw kinderen zijn als u keer op keer opnieuw achter het stuur van een wagen kroop”, besloot de politierechter. Naast de gevangenisstraf zal de man ook nog een fikse geldboete moeten betalen van 64.000 euro. Hij kreeg ook tot drie maal toe een levenslang rijverbod en de ongeschiktheid bovenop. Zijn BMW waarmee hij betrapt werd, is ook verbeurd verklaard door de rechtbank.

De kans is groot dat zijn advocaat in beroep gaat tegen de straf en de vrijlating van zijn cliënt zal vragen zolang het beroep niet uitgevoerd is.