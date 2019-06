Stroompanne zet huizen rond kerk bijna 10 uur zonder elektriciteit KOEN MOREAU

23 juni 2019

20u55 6 Erpe-Mere Verschillende huizen rond Ottergemdorp moesten het zondag urenlang zonder elektriciteit stellen.

Na een korte onderbreking in de voormiddag ging rond de middag in een kleiner aantal huizen het licht nogmaals uit. Technici van Eandis waren urenlang in de weer om de oorzaak van de panne op te sporen. “Om dat defect in het laagspanningsnet op te sporen werden net ook een meetwagen en hoogtewerker ingezet”, vertelde woordvoerder Simon Van Wijmeersch zondagavond.

Op dat moment klonk het dat alles in het werk werd gesteld om het defect nog in de loop van de avond op te lossen. Iets na 21 uur raakte het defect eindelijk hersteld. Woensdagavond werd Ottergemdorp na het korte maar hevige onweer ook al getroffen door een stroompanne. Het is niet duidelijk of er een verband is met de langdurige panne van zondag.