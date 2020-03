Stroompanne treft omgeving nieuwe wijk Koen Moreau

05 maart 2020

16u32 4 Erpe-Mere Een tiental straten in Burst werden donderdagnamiddag getroffen door een stroompanne.

Daardoor kwamen enkele honderden huizen in de Albertstraat, Berkenweg, Dorenhof, Dorent, Grobbestraat, Haverstraat, Hoefijzerstraat, Jagerspad, Korteveldstraat, Krielhoek, Langeveldstraat, Molenveld, Nieuwenbos, Ninovestraat, Ruiterstraat, Sint-Maartensstraat, Speltkorenstraat, Stationswegel, Stropersweg en Ten Bos omstreeks 14 uur zonder elektriciteit te zitten. Technici van Fluvius slaagden er in het defect te detecteren en de stroomvoorziening te herstellen. Een uurtje later, om 15 uur, was de panne achter de rug.