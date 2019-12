Streekspecialisten slaan handen in elkaar: Delicioso sorbet en pralines met Wout’s Gin, ideaal voor de feestdagen Koen Moreau

13 december 2019

16u51 17 Erpe-Mere Net op tijd voor de feestdagen lanceren Delicioso ijs uit Burst en Wout’s Gin uit Mere samen een bijzonder lekkere sorbet. Intussen werd ook samen met Cannetti Chocolates uit de Beekstraat in Mere een gin-praline op de markt gebracht.

Dat je met gin meer kan doen dan drinken bewijst Wout Dhondt uit Mere. Zijn Wout’s Gin schopte het intussen tot ingrediënt voor zowel sorbetijs als pralines. “Onze gin wordt volledig biologisch en zonder toevoegingen gemaakt waardoor die – in tegenstelling tot de goedkopere warenhuismerken – wel vlot combineert met andere producten”, vertelt de man.

Iets dat ijsspecialist Tom Van Den Berge van Delicioso uit de Stationsstraat in Burst, dit voorjaar nog door de lezers van Het Laatste Nieuws verkozen tot beste ijssalon van de Denderstreek, volmondig bevestigt. “Ik wou al een tijd iets doen met gin, maar alle eerdere pogingen mislukten tot ik met tijdens de zomerconcerten met mijn foodtruck in de buurt van de foodtruck van Wout belandde en we aan het brainstormen gingen”, vertelt Van Den Berge.

Het resultaat werd een fijn en lekker ijssorbet waarin je duidelijk de gin proeft. “Wout’s gin is dan ook geen beperkt toevoegsel, maar een wezenlijk onderdeel van mijn nieuwste sorbet.” Van de gin van 44% blijft daardoor liefst 8 procent aanwezig in het sorbet. “En door die aanwezigheid ligt het vriespunt flink lager als bij gewoon sorbet, maar ik heb het toch goed gekregen”, lacht Tom. Het sorbet past in elk geval op de feesttafel als verfrissing tussen de gangen door.

Eveneens nieuw zijn gin-pralines. “Dat is het resultaat van een samenwerking van Cannetti Chocolates uit de Beekstraat hier wat verderop”, geeft Wout nog mee. En ondanks dat het geen lopende vulling is, proef je ook hier perfect de echte Wout’s gin. Wie nog op zoek is naar een origineel eindejaarsgeschenk of -tussengerecht weet dus waar heen. Sorbet en pralines zijn allebei te koop bij Wout’s Gin, Beekkantstraat 56, in Mere. Een doosje pralines kost 14,50 euro. Het sorbet vind je ook voor de prijs van 12 euro voor een liter bij Delicioso in de Stationsstraat 71 in Burst.