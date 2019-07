Straks geen treinen meer op scholierenlijntje tussen Aalst en Burst? Geheime uitgelekte nota kondigt einde aan KOEN MOREAU

27 juli 2019

12u42 52 Erpe-Mere Mogelijk zullen er vanaf 2025 geen treinen meer rijden op het scholierenlijntje tussen Aalst en Burst. Dat blijkt uit een gelekt geheim document van Infrabel over de toekomst van het spoornet dat De Tijd in handen kreeg.

Volgens het document beschikt de niet geëlektrificeerde spoorlijn L82 niet langer over de vereiste veiligheidssystemen om een verdere uitbating vanaf 2025 mogelijk te maken. De voorbije jaren werd – in tegenstelling tot in het treinaanbod - nochtans fel geïnvesteerd in de lijn zelf.

Investeringen in verleden

In 2015 werden drie onbewaakte spoorovergangen op de lijn afgesloten. De perrons van verschillende haltes werden aangepakt en dit jaar werden aan de halte Erpe-Mere nog maatregelen genomen tegen spoorlopers. De spoorlijn neemt ook een prominente plaatst in wat betreft de toekomstvisie van Vervoersregioraad regio Aalst, waarin de betrokken gemeenten zelf een budget krijgen om openbaar vervoer te voorzien, om een beter aanbod van en naar Gent mogelijk te maken.

Dat sluit aan bij de jarenlange pleidooien van politici uit meerderheid en oppositie voor een opwaardering en ruimere inzet van de treinlijn. Een poging om het potentieel van de spoorlijn duidelijk te maken als alternatief, snel en comfortabel vervoermiddel tijdens de grootschalige tunnelwerken in Aalst werd een gemiste kans. De piste werd verlaten toen de NMBS duidelijk maakte niet zelf te willen opdraaien voor de meerkost van een ruimer aanbod en de betrokken besturen evenmin centen op tafel wilden leggen.

Minst gebruikte station van Vlaanderen

De teloorgang en mogelijke afschaffing van het scholierentreintje met haltes in Burst, Bambrugge, Erpe-Mere, Vijfhuizen, Aalst-Kerrebroek en Aalst is al jaren een geregeld terugkomende vrees. De ‘eer’ van het minst gebruikte station van Vlaanderen ging dit jaar overigens opnieuw naar Aalst-Kerrebroek met 26 reizigers per dag en de andere haltes deden nauwelijks beter. De NMBS stelde toen wel dat er absoluut geen plannen waren om het zogenoemde scholierentreintje af te schaffen, maar het jaarlijkse signaal van onrendabele lijn en dus bedreigde spoorlijn is wel een constante.

Het treinaanbod tussen Aalst en Burst is de voorbije jaren steeds verder ingekrompen waardoor het vandaag bijzonder klein en quasi onbruikbaar is. Een dieseltrein rijdt op weekdagen zeven keer heen en terug. Het gaat om drie treinen tussen 7 en 9 uur ’s morgens, eentje ’s middags en drie tussen 16 en 19 uur. Door dat beperkte aanbod en doordat er in de kerst- en zomervakantie geen treinen rijden, wordt deze verbinding bijna uitsluitend gebruikt door scholieren. Pendelaars voor Brussel, Gent of Zottegem kiezen begrijpelijkerwijs door het betere aanbod voor de stations van Burst, Ede, Lede en Wetteren of voor de auto.

Nog geen beslissing

Infrabel zegt in een reactie te betreuren dat de interne documenten zomaar gelekt werden naar de buitenwereld. “Dit zonder enige context of nuance. Bovendien staan in het artikel heel wat feitelijke fouten”, luidt het. Volgens de infrastructuurbeheerder zijn de documenten bedoeld om de toekomstige federale regering objectief te informeren. “Er is absoluut geen sprake van om ook maar enige vorm van druk te willen zetten op wie dan ook.”

Of er daadwerkelijk spoorlijnen dichtgaan, is twijfelachtig. “Het spreekt voor zich dat Infrabel intern verschillende scenario’s voorbereidt, die gaan van een minimalistische naar een maximalistische ambitie”, reageert woordvoerder Thomas Baeken.