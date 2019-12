Straffe madammen organiseren voor eerst kerstmarkt: 14 creatievelingen uit de buurt met handgemaakte producten in parochiezaal Koen Moreau

20 december 2019

06u00 7 Erpe-Mere Annelies Schoukens en Chrisje De Pauw organiseren op zondag 22 december voor de eerste keer een kerstmarkt in Burst.

“Bedoeling is om de mensen van Burst samen te brengen, maar uiteraard is iedereen welkom”, vertellen de dames. De kerstmarkt wordt in elk geval de moeite waard. “We verzamelen veertien creatievelingen uit de buurt. Zij brengen hun mooiste decoraties mee en kunnen je probleemloos aan een last minute kerstcadeautje helpen”, knipoogt Annelies. Daarnaast kan je ook gewoon van de sfeer, een drankje of versnapering genieten. Alles heeft plaats in de parochiezaal achter de kerk van Burst van 11 tot 20 uur. De toegang is gratis.