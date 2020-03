Straf met uitstel voor gewezen cafébazin die er met spaarkas klanten vandoor ging Nele Dooms

09 maart 2020

15u08 16 Erpe-Mere Katia M., voormalige cafébazin van café Herleving in Vlekkem, is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot twaalf maanden celstraf met uitstel. Ze ging er vandoor met duizenden euro’s van de spaarkas van haar klanten.

De feiten dateren van 2017. Eind dat jaar stonden de klanten van café Herleving plots voor een gesloten deur van hun vertrouwde café. De rolluiken waren dicht, de deur zat op slot en cafébazin Katia bleek met de noorderzon verdwenen. Dat was toevallig net op de dag dat het normaal uitbetaaldag was van de spaarkas waar de klanten aan deelnamen. Maandelijks hadden die in het kastje in het café wat spaargeld gestoken in de hoop daar een jaar later een mooi bedrag voor terug te krijgen. Vijftien caféklanten kwamen evenwel bedrogen uit. Het geld was weg, samen met cafébazin Katia.

Tot op vandaag hebben de slachtoffers nog geen euro teruggezien. Katia M. bleek er ook vandoor met het inschrijvingsgeld van een eetfestijn. De centen had ze gebruikt om schulden bij de BTW af te lossen. De vrouw kende grote financiële problemen. Ze werd uiteindelijk ook failliet verklaard.

Haar advocaat benadrukte dat ze nooit haar klanten heeft willen bedriegen. “Ze zat in lastige financiële papieren en gebruikte daarom regelmatig geld uit de spaarkas om schulden af te lossen. Maar ze wilde dat zeker teruggeven”, klonk het. “Toen op de dag van de uitbetaling van de spaarkas de rekening niet bleek te kloppen, sloeg ze in paniek. Ze heeft toen de verkeerde beslissing genomen om er vandoor te gaan.”

M. werd wegens het misbruik van vertrouwen niet alleen veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden, maar ook tot een boete van 800 euro met uitstel.