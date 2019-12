Stevig verjaardagsfeestje voor 20 jaar MTC Sunriders met IC/TC: familiebezigheid telt inmiddels 40 leden Koen Moreau

13 december 2019

08u33 0 Erpe-Mere Op zaterdagavond 14 december viert motortoeristenclub MTC Sunriders uit Erpe-Mere haar 20ste verjaardag met een gezellig rockfestival.

Speciaal voor de gelegenheid komen de rockers de Belgische AC/DC Tibute Band IC/TC, Dizzy Fingers en Noxs rockband naar zaal Sint-Martinus aan de Grote Steenweg 145 in Oordegem. Ruige muziek. “Toch zijn de Sunriders vooral een familieclub’, vertelt voorzitter Christoff Verdoodt. Zelf zit hij inmiddels 18 jaar aan het stuur voor een 40-tal leden uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Brabant.

“Oorspronkelijk maakte ik samen met mijn vader ¨Pierre deel uit van een andere club, maar op een zonnige dag eind 1999 besloten we het over een andere boeg te gooien.” Oorspronkelijk werd daarvoor gedacht aan de Milleniumriders. “Maar enkele pintjes later bleek die naam niet zo makkelijk meer uit te spreken”, lacht Christof. De club breidde langzaam uit en vandaag na 20 jaar zijn nog steeds drie first members actief.

“Ons eerste officieel lid Patrick ‘Lankoar’ Thybaert is nog steeds present. Mijn vader is inmiddels erelid en nummer drie ben ikzelf.” De doorsnee activiteiten zijn afgestemd op families. “We hebben uiteraard onze wekelijkse ritten, maar organiseren ook een familiedag waarop de kinderen van de leden beslissen wat er die dag gebeurt.

Verder is er jaarlijks een clubweekend, Valentijnsontbijt, barbecue, Nazomertreffen, trekken we er een keer per jaar op uit naar onze collega Sunriders in het Duitse Feuchtwangen en is er ook contact met collega Sunriders in Kroatie, Thailand, USA, Brazilië, Zuid-Afrika en sinds kort ook in Zuid-Frankrijk.

De deuren voor de verjaardagsparty openen zaterdagavond om 19.30 uur. Kaarten in voorverkoop bij de leden kosten 5 euro. Aan de kassa betaal je 6 euro. Meer info: www.sunriders.be.