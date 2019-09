Stevig feestje voor 50-jarigen in feestzaal Ensor Koen Moreau

15 september 2019

11u43 4 Erpe-Mere Op initiatief van Sabine Schollaert, Veerle Van Durme en Kris Van Cauter verzamelden 39 leeftijdsgenoten uit Bambrugge, Burst en Aaigem geboren in het gezegende jaar 1969 voor een reünie.

Feestlocatie werd zaal Ensor langs de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge. “Voor onze dertigste verjaardag organiseerden we met de leeftijdsgenoten van Bambrugge en Burst al eens een fuif. Intussen is de pijn voor onze 40ste verjaardag al achter de rug waardoor we nu voor 50 opnieuw kunnen feesten”, lacht Sabine. Uiteindelijk kwamen 37 leeftijdsgenoten en 23 partners opdagen voor lekker eten en een gezellig samenzijn. De leeftijd bleek nog geen probleem voor een stevig feestje. Voorzichtige plannen werden dan ook al gesmeed voor een vervolgeditie.