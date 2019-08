STERK! kaart nood aan sociale woningen aan KOEN MOREAU

17 augustus 2019

18u04 0 Erpe-Mere Oppositiepartij STERK! uit Erpe-Mere vraagt meer inspanningen wat betreft sociale woningen. “De komende zes jaar moeten er nog 73 sociale woningen bijkomen om de in 2009 geëiste 140 extra woningen te halen”, aldus Bart Bataillie.

De man baseert zich op de recentste cijfers van juli 2019. “Erpe-Mere doet het met een 203de plaats op 276 Vlaamse gemeenten en een invulling van 48% tegenover een gemiddelde van 91% bijzonder slecht”, stelt de man.

Schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) begrijpt de bezorgdheid. “Het klopt dat er in het verleden te weinig ingezet is op het realiseren van sociale woningen, maar de jongste jaren zijn we met een inhaalbeweging gestart”, reageert die.

Van Vaerenbergh vindt de extra realisatie van 10 à 11 woningen per jaar niet onoverkomelijk. “Onze recente samenwerking met het SVK Sociaal Verhuurkantoor waarbij particulieren hun woning tegen een iets lagere huurprijs, maar zonder rompslomp en met de garantie van stabiele betalingen en goed onderhoud kent veel interesse”, geeft die alvast mee.

Verder werden ook enkele sociale kavels gerealiseerd in de nieuwe wijk Bavokouter aan de Bosstraat en in Burst. Grote bouwprojecten zitten niet in de pijplijn. “Daarvoor werken we samen met huisvestingsmaatschappijen zoals Denderstreek, maar voorlopig doen zich geen opportuniteiten voor.”