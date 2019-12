Startprogramma nieuw Cultuurhuis EMotia gekend: Jan De Wilde bijt de spits af Koen Moreau

17 december 2019

17u02 5 Erpe-Mere Nog net voor de jaarwisseling maakt de gemeente Erpe-Mere het programma voor het openingsweek(end) van het nieuwe cultuurhuis EMotia op de site Steenberg bekend.

Dat openingsweekend is op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 maart. “Start is voor Aaigemnaar Jan De Wilde in samenwerking met vzw Keeremestembeirg”, luidt het. Zaterdag zijn er overdag verschillende kookworkshops. ‘s Avonds volgen optredens van Fanfare Aaigem en Harmonie Erpe met Eveline Cannoot en Tom De man. Zondag is er een aperitiefconcert met violiste Jiska Lambrecht en Marco Sanna aan de piano.

Inwoners kunnen langs komen en genieten van een rondleiding. “We voorzien gratis pendelbussen vanuit de acht dorpskernen en de carpoolparking aan de E40. Daarnaast raden we aan zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen.” Twee meer dan noodzakelijke acties gezien het bijzonder klein aantal beschikbare parkeerplaatsen op het domein Steenberg. Ook de dagen na het openingsweekend is er nog heel wat te beleven.

De online ticketverkoop start op dinsdag 14 januari via webshop.erpe-mere.be. Omwille van de te verwachten drukte op die site, wordt aangeraden vooraf in te schrijven.

Het volledig openingsprogramma:

Vrijdag 06.03

20.00u - Optreden Jan De Wilde in samenwerking met vzw Keeremestem beirg



Zaterdag 07.03

10.00, 12.00 en 14.00u - Kookworkshop Korte Keten

20.00u - Fanfare Aaigem en Harmonie Erpe met Eveline Cannoot en Tom De Man

10.00 - 17.00u - Rondleidingen

Zondag 08.03

11.00u - Arte Amanti Aperitiefconcert met violiste Jiska Lambrecht en Marco Sanna aan de piano

14.00 - 16.00u Rondleidingen

17.00 tot 21.00u - openingsspektakel en onthulling standbeeld

Maandag 09.03

09.00u - ontbijt en stand-up comedy met Arnout Van den Bossche, activiteit voorbehouden voor bedrijven

20.00u - Lezing “opvoeden is Koesteren en Kaderen” door Leen verbeeck van het vormingscentrum opvoeden en kinderopvang (VCOK)

Dinsdag 10.03

09.00u - Meezingfilm “Mamma Mia!” met muzikale ondersteuning van Singhet Vroo Burst

20.00u - Theatershow Mannen in geel en groen met Lucien Van lmpe, Freddy Maertens & Filip Osselaer

Woensdag 11.03

voormiddag - Pedagogische studievoormiddag (voorbehouden voor leerkrachten, op uitnodiging)

20.00u - Film “Adam & Eva” met een glansrol voor onze Kruiskoutermolen!

Vrijdag 13.03

20.00u - Lezing “Wat vertelt uw DNA over ons verleden?” door prof. Dr. Maarten Larmuseau, een organisatie van de Heemkundige Kring, Davidsfonds Mere en Davidsfonds Burst

Zaterdag 14.03

20.00u - Uberdope, de Gentse hiphoptrots