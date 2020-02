Start-2-Run: 'Iedereen kan in 12 weken van 0 naar 5 kilometer lopen gaan” Koen Moreau

28 februari 2020

08u32 0 Erpe-Mere Looptrainers Eddy Verstichel en Marcel Caillau van Funrunners Erpe-Mere zijn helemaal klaar om vanaf maandag 2 maart ieder die dat wil te begeleiden tot die 5 kilometer onafgebroken kan lopen.

“Iedereen die ons schema volgt en driemaal per week gaat lopen kan in principe na 12 weken probleemloos een afstand van 5 kilometer lopen”, beloven ze. Lopen gebeurt telkens op maandag-, woensdag- en vrijdagavond om 19.15 uur. “We verzamelen aan de ingang van de bibliotheek op het domein Steenberg langs de Oudenaardsesteenweg alvorens op te warmen en te lopen op de Finse piste.”

Deelnemers betalen 40 euro. In dat bedrag zijn verzekering en professionele begeleiding voorzien. Eerste les is maandagavond 2 maart om 19.15 uur. “Later inpikken is mogelijk, maar hoe meer tijd alvorens te starten hoe moeilijker het wordt.” Meer info: www.funrunners.be of 0495/80.22.65.