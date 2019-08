Sport na school op dinsdagavond voor scholieren middelbaar in sporthal Steenberg KOEN MOREAU

28 augustus 2019

17u30 0 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere lanceert een ‘Sport Na School’-pas om jongeren uit het secundair onderwijs te stimuleren om te bewegen.

“In een eerste proefperiode zijn sporters vanaf 24 september elke dinsdagavond welkom tussen 16 en 18 uur om kennis te maken met badminton en balsporten zoals voetbal, volleybal en basketbal”, vertelt sportschepen Tom Van Keymolen (CD&V). In functie van het succes kunnen nadien nog andere sportdisciplines worden toegevoegd. Geïnteresseerden kunnen meer info krijgen en een plaatsje reserveren via sport@erpe-mere.be of op 053/60.34.81.

SNS-pas

“Onze ‘Sport-na-school’-passen zijn vanaf september te koop voor de periode van 23 september 2019 tot 24 januari 2020 en voor de periode van 27 januari tot 29 mei 2020 voor de prijs van 30 euro per periode. Voor beide periodes samen betaal je 45 euro en houders van een UiTPAS met kansentarief betalen maximaal 25% van de prijs.” Een SNS-pas aankopen kan online op www.sportnaschool.be en bij de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding van de meeste scholen in de buurt.