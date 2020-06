Speeltuin, buitenfitness en sporthal Steenberg terug open voor publiek: "Sporthal uitzonderlijk ook open in juli” Koen Moreau

11 juni 2020

07u43 0 Erpe-Mere Het normale leven herneemt stilaan op het domein Steenberg wat recreatie betreft. Ook De Kantien met bijhorend terras is terug open voor het publiek.

Overeenkomstig de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad is alle gemeentelijke sportinfrastructuur terug geopend voor contactloze sporten. Kleedkamers en douches blijven wel gesloten. Buiten werden eveneens enkele maatregelen opgeheven. Zo is de buitenfitness opnieuw bruikbaar en werden net twee petanquebanen geopend. Overal zijn ontsmettende handgel en ontsmettingsmiddel voorzien.

Juli open

“En omdat we vermoeden dat veel mensen deze zomer in het land zullen blijven, zal de sporthal deze zomer tijdens de gebruikelijke sluitingsmaand juli uitzonderlijk open blijven”, geeft sportschepen Tom Van Keymolen (CD&V) mee.

Sportkampen

Intussen werd eveneens beslist dat de sportkampen in augustus alsook de speelpleinwerking tijdens de zomermaanden gewoon kunnen plaats vinden. “Uiteraard hanteren we ook hier extra veiligheidsregels.” Inschrijven hiervoor is mogelijk op afspraak via 053/60.34.00.

Speeltuin

Kinderen kunnen voortaan ook ongestoord, vrij en op eender welk moment ravotten op de speeltuigen tussen de cafetaria en de vijver. Oorspronkelijk zocht de gemeente toezichters om de ‘grote’ speeltuin op een veilige manier open te stellen. “Maar de gevreesde toestroom bleef uit, waardoor er eigenlijk geen probleem is”, vertelt schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V).