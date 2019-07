Speelplein Tweeper zoekt decorstukken ‘om op reis te gaan’ KOEN MOREAU

01 juli 2019

18u03 0 Erpe-Mere De talrijke monitoren van het gemeentelijk speelplein Tweeper uit Erpe-Mere willen deze zomer bewijzen dat je dichtbij huis op reis kan gaan en dolle pret beleven.

Daarom willen ze het speelplein in de Steenstraat in Mere aankleden met tal van reisattributen. “Wie ons kan helpen aan valiezen, reiskoffers, landkaarten, wereldkaarten, wereldbollen of ander themamateriaal mag dat tot en met 5 juli tussen 9.30 en 16.30 uur afleveren op het speelplein”, klinkt het bij Speelplein Tweeper.