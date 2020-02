Spectaculair ongeval op E40 in Erpe-Mere: wagen belandt op middenberm Koen Moreau

21 februari 2020

18u36 10 Erpe-Mere Op de E40 richting kust gebeurde vrijdagavond tussen Erpe-Mere en Wetteren een spectaculair ongeval.

Oorzaak was een derde chauffeur die omstreeks 17.30 uur ter hoogte van Oordegem fors in de remmen ging. Achteropkomende wagens moesten flink in de remmen gaan en daarbij liep het fout. Twee wagens belandden door het remmen en uitwijken tegen elkaar en de middenberm. Een wagen werd door de kracht deels op de middenberm geduwd. Beide chauffeurs kwamen met de schrik vrij. Door het ongeval en de takelwerken was de linkerrijstrook een hele poos versperd. Dat leidde al snel tot filevorming vanaf Aalst.