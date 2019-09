Speciaal aanbod in de bib om Nederlands te leren Koen Moreau

10 september 2019

17u16 2 Erpe-Mere De bibliotheek van Erpe-Mere heeft sinds kort een Taalpunt.

Dat is een speciale stand met taalcursussen, woordenboeken en eenvoudige leesboeken voor wie Nederlands wil leren of oefenen. Voor leerkrachten die anderstaligen op weg willen helpen in het Nederlands is er eveneens een aanbod. Ontlenen is gratis voor leden van de bib en dat lidmaatschap is eveneens gratis.