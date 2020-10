Sp.a zamelt winterjassen in: "4,6% van de kinderen van Erpe-Mere groeit op in een kansarm gezin” Koen Moreau

13 oktober 2020

17u37 0 Erpe-Mere Naar aanleiding van de werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede zamelt Sp.a Erpe-Mere winterjassen in.

“De armoedecijfers in Vlaanderen stijgen jaar na jaar. Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt dat 4,6% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Erpe-Mere opgroeit in een kansarm gezin”, weet lokaal voorzitter Kevin Knockaert. Omdat de partij geen enkel kind in de kou wil laten staan, zamelt ze op vrijdagavond 16 oktober tussen 20 en 21 uur winterjassen in. Wie nog jassen heeft, kan die afleveren in het zaaltje achter café High Chaparral in de Daalstraat naast de Chiro in Mere.