Sp.a waarschuwt: Afschaffen gele vuilniszakken dreigt dure grap te worden Koen Moreau

04 december 2019

18u40 6 Erpe-Mere Sp.a-Groen Erpe-Mere maakt zich ernstig zorgen wat betreft de kostprijs van het afschaffen van de gele huisvuilzakken.

“In de gemeente Oosterzele, waar al langer met containers wordt gewerkt en die steeds als voorbeeld wordt aangehaald, steeg de kostprijs voor de burger met 29 procent”, stelt oppositieraadslid Anja Vanrobaeys. Schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) reageerde dat die cijfers dateren van voor de PMD+-ophaling. “Wij berekenden dat de huisvuilophaling voor een gezin met vier personen ongeveer 100 euro per jaar zal kosten”, aldus de man.

Vanrobaeys hekelde ook het rekeningsysteem waarbij gebruikers vooraf voldoende saldo moeten opladen. “Het minimumbedrag daarvoor is te hoog voor mensen met kleine inkomens en het is schandalig dat mensen wiens saldo te laag is, meteen 20 euro boete moeten betalen.” Meerderheidspartijen CD&V, N-VA en LEF keurden de wijziging goed. Daardoor sluit Erpe-Mere zich aan bij de andere gemeenten van het werkingsgebied van ILvA waar de gele huisvuilzakken vanaf 1 januari 2021 tot het verleden behoren.