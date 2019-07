Sp.a pleit voor invoering wegentaks op N46 om zwaar vervoer boven de 3,5 ton te weren "Onbegrijpelijk dat Vlaamse Overheid geen kilometerheffing invoerde voor de Oudenaardsesteenweg N46.” KOEN MOREAU

04 juli 2019

18u26 0 Erpe-Mere In navolging van Oudenaarde en Zwalm gaan nu ook in Erpe-Mere stemmen op om van de Oudenaardsesteenweg N46 een tolweg te maken “Aangezien de Vlaamse Overheid de kilometerheffing invoerde voor de Gentsesteenweg N9 en de autosnelweg E40 passeren meer en meer vrachtwagens door onze gemeente”, meent sp.a politica en volksvertegenwoordiger Anja Vanrobaeys.

De vrouw pleitte tijdens de jongste gemeenteraad dan ook om, net zoals eerder al in de Vlaamse Ardennen gebeurde, de Vlaamse Overheid te vragen naar enerzijds haar motivatie om de N46 tolvrij te houden en anderzijds te vragen op die steenweg eveneens de kilometerheffing in te voeren. Het gemeentebestuur van CD&V en N-VA besloot daar niet meteen op in te gaan.

“Door de werken in Burst is het moeilijk inschatten wat de impact van die heffing precies is wat aantal vrachtwagens betreft. Om dat vast te stellen en ons mobiliteitsplan te actualiseren zullen we eerst tellingen doen”, reageerde schepen Marleen Lambrecht (CD&V).

Partijgenoot en burgemeester Hugo De Waele waarschuwde voor onbedoelde neveneffecten. “We mogen niet het risico lopen dat vrachtwagens in een nieuwe poging om de kilometerheffing te vermijden plots door onze dorpskernen denderen”, stelde die.

Of dat vandaag al gebeurd door Erpe en Nieuwerkerken om het stukje N9 tussen het kruispunt Vijfhuizen en Aalst te ontwijken, is niet duidelijk. Het gemeentebestuur verklaarde zich wel akkoord om de bevoegde instanties te vragen naar hun motivatie en visie om geen taks voor zwaar vervoer te heffen voor de N46.