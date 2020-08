Sociale kruidenier en ruilwinkel voor kinderkleding ‘De Scharnier’ van start, Kringloopwinkel komt er niet Koen Moreau

27 augustus 2020

16u09 6 Erpe-Mere Na jaren leegstand opent op woensdag 2 september gewezen kledingzaak De Regenboog in de Nieuwstraat in Mere als ‘De Scharnier’. Het Sociaal Huis van de gemeente Erpe-Mere start er een sociale kruidenier, ruilwinkel voor kinderkleding, ‘digipunt’ en Rap op Stap (reis)kantoor. “Maar ons voornaamste doel is een ontmoetingsplek vormen.”

Op die ontmoetingsplek zullen maatschappelijk werkers Joris Coppens, Inge Pereboom en Ilse Waegmeer van het Sociaal Huis van Erpe-Mere samen met heel wat vrijwilligers geregeld te vinden zijn om letterlijk ‘een scharnierpunt’ te vormen in het leven van de bezoekers, aanspreekbaar te zijn voor kleine en grote problemen alsook samen te zoeken naar waarop ze bij allerlei instanties recht hebben.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We willen hier vooral mensen samen brengen en dat doen we onder andere met een voor iedereen toegankelijk ruilsysteem voor propere en bruikbare tweedehands kinderkleding en -schoenen. Iedereen die iets binnenbrengt krijgt daarvoor een stempel die kan gebruikt kan worden om iets anders mee te nemen”, vertelt Ilse Waegneer. Een mooi alternatief voor de wegwerpcultuur.

Dankzij een ruilsysteem kan iedereen hier terecht om kinderkleding aan te schaffen. Ilse Waegneer

Niet voor iedereen toegankelijk in de ruimte achteraan is de sociale kruidenier: een soort winkel waar tal van producten iets onder de prijs worden verkocht voor wie het minder breed heeft. “Voor hun hebben we een aanbod voedings-, verzorgings- en onderhoudsproducten tegen verlaagde prijzen met een maximum te besteden maandbedrag in functie van elk gezin”, vult Joris Coppens aan. Die dienst heeft voorlopig geen invloed op de maandelijkse groenten- en fruitverkoop van armoedevereniging Welzijnschakel-Ommekeer.

Naast kledingruilwinkel en sociale kruidenier komt er ook een ‘digipunt’ voor wie een computer of internet nodig heeft en een laagdrempelig ‘Rap op Stap’ reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget om vakanties, daguitstappen, sport- en cultuuractiviteiten te boeken. Ideaal om een leuke uitstap op maat te vinden.

Voor een samenwerking met de Kringwinkel bleek de ruimte uiteindelijk te beperkt. Joris Coppens

Oorspronkelijk voorzien maar niet van de partij: De Kringwinkel. “Uiteindelijk bleek de ruimte die zij nodig hadden te beperkt en te beperkend voor onze werking waardoor die piste verlaten werd.” Op termijn wil De Scharnier wel plaats bieden aan Repaircafés en vormingen zoals ‘Budgetvriendelijk koken’. Leerlingen van de middelbare Sint-Jozefschool zullen eveneens betrokken worden in het kader van de opleiding verkoop en projecten zoals bijvoorbeeld een voedselinzameling.

Het Sociaal Huis kan voor de opstart van het project rekenen op ongeveer 77.000 euro subsidies betaald door het provinciebestuur, de Vlaamse Gemeenschap en Europa. “En op termijn willen we tot een mooie mix van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen komen om De Scharnier te bemannen. Dat zou eventueel via een vorm van sociale tewerkstelling kunnen”, geeft schepen van sociale zaken Johan Van Vaerenbergh (CD&V) nog mee.

Heb je bruikbare kleding of wil je als vrijwilliger meehelpen? Spring dan gerust eens binnen.

De Scharnier, Nieuwstraat 16, Mere

descharnier@erpe-mere.be

Woe 13.30 - 16u

Don 09.30 - 12u

Vrij 09.30 - 12u

Zat 09.30 - 12u (elke 1ste en 3de zaterdag van de maand)