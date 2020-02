Sociale Huisvestingsmaatschappij wil 16 sociale huurappartementen bouwen in Bavokouter: “Doelgroep zijn alleenstaanden en alleenstaanden met een kind” Koen Moreau

11 februari 2020

16u10 0 Erpe-Mere Om tegemoet te komen aan de vragen voor kleinere en betaalbare woningen wil men in de nieuwe wijk tussen Bosstraat en Magerstraat zestien sociale appartementen bouwen.

Opdrachtgever is de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek. “Bedoeling is om met ons project vooral plaats te bieden aan alleenstaanden en alleenstaanden met een kind. We kiezen dan ook bewust voor appartementen met twee slaapkamers”, vertelt adjunct-algemeen directeur Steven Hutse van SHM.

Het opzet is om te werken met twee visueel gescheiden delen die in totaal uit acht gelijkvloerse en acht duplexflats bestaan. “Tussen beide gebouwen bevindt zich de toegang tot de bovenliggende appartementen en de gemeenschappelijke fietsenstalling. Die sluit ook aan naar het fietspad aan de spoorweg.”

Natuurlijk daglicht

Nick Peeters van MAN architecten uit Sint-Niklaas licht de uitvoering toe. “We opteren voor een lichte kleur van baksteen gecombineerd met een leien dak”, vertelt die. In dat dak en de gevel worden grote openingen gemaakt. “Op die manier willen we er voor zorgen dat de iets achteruit liggende gevel van de verdieping van voldoende natuurlijk daglicht wordt voorzien en de architectuur ook zonder franjes fris oogt en een mooi rustpunt vormt in deze mooie Vlaamse verkaveling.”

Bedoeling is de werken begin 2021 te starten. “En we hopen de eerste huurders eind 2022 te verwelkomen”, besluit adjunct algemeen directeur Steven Hutse van SHM Denderstreek.