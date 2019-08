Snel Sportkamp 'Amazing Race' op Steenberg KOEN MOREAU

19 augustus 2019

14u43 0 Erpe-Mere De sportdienst van Erpe-Mere organiseert momenteel samen met V-Formation een spannend sportkamp in en rond sporthal Steenberg.

“Deze week hebben we zestig kinderen te gast en zij worden ondergedompeld in de wereld van ‘Amazin Race’. Alles staat in het thema van racen en opdrachten tegen de tijd en via een dagelijkse ranking kan iedereen stijgen of dalen”, aldus de verantwoordelijken van de sportdienst. Naast het sportieve element, leren de deelnemers ook fietsen met minifietsjes en hoe ze zich moeten gedragen op de openbare weg, rekening houdend met de verkeersregels.