Sluiting en doorstart Corelio Printing: 90 van 167 mensen mogen blijven, maar niet iedereen wil dat doen KOEN MOREAU

29 augustus 2019

18u54 0 Erpe-Mere Sinds donderdagnamiddag is voor alle personeelsleden van het failliete en overgenomen drukkerij Corelio Printing in Erpe-Mere duidelijk wie al dan niet aan de slag blijft. “Vreugde en verdriet lagen dicht bij elkaar, maar ook de blijvers beseffen dat het zonder hun vertrouwde collega’s en met een nieuwe eigenaar anders wordt”, vertelt Erwin Callebaut van vakbond ABVV BBSK.

Zoals verwacht vallen de meeste slachtoffers bij de bedienden. De boekhouding en het secretariaat worden volledig opgedoekt. In de drukkerij zelf worden eveneens extra inspanningen verwacht. “Aan de rotatiepers moet alles voortaan met 6 in plaats van 7 personen gebeuren. Voor de afwerking worden voortaan 4 in plaats van 3 mensen voorzien”, vertelt Koen Janssens van vakbond ALVB. Verder moet het personeel zich voortaan flexibeler opstellen: extra uren werken bij drukte en recupereren wanneer het kalm is.”

Een aanpak waardoor overnemer Moderna Printing, een familiaal bedrijf uit het Limburgse Paal-Beringen, het personeelsbestand wil kunnen afslanken tot 90 van de 167 personeelsleden. Op termijn kan het personeelsbestand eventueel opnieuw opgevoerd worden, maar dat is voorlopig niet aan de orde. Momenteel wordt nog verder gewerkt onder interim-contract. Over wie verder aan de slag blijft onder de nieuwe naam Rothoma - gebaseerd op de namen Robin, Thomas en Mathis, de drie kleinkinderen van de nieuwe eigenaar - kwam donderdagnamiddag pas duidelijkheid.

“We mochten op de lijsten gaan kijken of onze naam er nog op stond. Bijzonder hard”, aldus Janssens. Die stond nog ingeplant voor de avondploeg vrijdag, maar vond zijn naam toch niet op de lijst. “Blijkbaar ging men er van uit dat we ondanks het einde van ons verhaal hier toch nog ploegen zouden draaien, maar dat zie ik echt niet zitten.” Wie niet op de lijst stond moet overigens niet wanhopen. “Blijkbaar zouden verschillende mensen die mochten blijven dat onder de huidige voorwaarden niet willen doen, waardoor men momenteel probeert om nog namen toe te voegen.”

Voor de personeelsleden die niet kunnen blijven, staan drie vergoedingen te wachten. Vooreerst de uitbetaling van de wettelijke opzeg en de onbetaalde prestaties tussen 15 augustus en 23 augustus met een maximum van 25.000 euro via het fonds der sluiting van ondernemingen. Dat betekent voor mensen met heel wat jaren dienst dat ze door hun anciënniteit al aan dat plafond zitten waardoor ze hun laatste week eigenlijk gratis werkten. Als tweede betaalt de RVA een ontslagcompensatievergoeding uit en tot slot krijgen de werknemers nog een sluitingspremie van 163 euro per jaar dat ze aan de slag waren.