Sluikstorten: witte kasten gedumpt achteraan Vissenstraat, wasmachine achtergelaten langs D’Heerselweg KOEN MOREAU

09 juni 2019

13u34 3 Erpe-Mere Dat sluikstorters perfect rustige, landelijke en afgelegen baantjes kennen werd het voorbije weekend andermaal bewezen in Ottergem en Lede.

Inwoners van de Vissenstraat ontdekten zondagochtend in velden langs de kouter in het verlengde van de Vissenstraat vlakbij de rechtstreekse spoorlijn L50A Gent-Brussel witte planken afkomstig van kasten en laden. “Bijzonder droef dat mensen zich daarmee bezighouden. Men beseft niet dat landbouwers zware schade aan hun machines riskeren indien ze dit niet opmerken”, luidt het in de buurt.

Langs de Krevelhoek/D’Heerselweg, de parallelle veldweg van de Leedsesteenweg op de grens Erpe en Lede, werd een wasmachine achtergelaten met als opschrift ‘gratis.’ Kosteloos was het achterlaten in elk geval, maar zo hoort het echt niet.