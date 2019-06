Slechts zes inbraken in 2018, toch honderden inschrijvingen voor nieuw Buurt Informatie Netwerk KOEN MOREAU

12 juni 2019

16u52 0 Erpe-Mere Het nieuwste Buurt Informatie Netwerk van Erpe-Mere, het BIN Aaigem, kent een flitsende start. Factor die wellicht meespeelt is de recente ‘home invasion’ van 24 april in de Aaigembergstraat.

Honderden inwoners van Aaigem toonden zich geïnteresseerd en dat bleek ook tijdens de opstartvergadering dinsdagavond in het nieuwe jeugdontmoetingscentrum vlakbij het voetbalterrein. De politie legde daarbij uit wat een BIN is, wat het doet en vooral wat het niet doet. “Leden worden geen politiemensen of buurtwacht”, beklemtoonde korpschef commissaris Luk Lacaeyse van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede.

“Wat wel gebeurt, is het versturen van waarschuwings- en informatieberichten per sms als die volgens de ploegen op het terrein een meerwaarde kunnen betekenen. Dat is gemiddeld één keer per maand. Later komt er beperkte feedback via sms of onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief”, vulde commissaris Nathalie Bel, verantwoordelijk voor de BuurtInformatieNetwerken in de politiezone, aan. Opvallende vaststelling is dat er in 2018 in Aaigem slechts zes inbraken waren. “Tegenover 18 en 19 in Erpe en Mere waar nog geen BIN of plannen voor opstart van een BIN zijn.”

De praktische organisatie voor Aaigem blijft in handen van BIN-coördinator Jan Wynendaele. Hij krijgt daarvoor de hulp van een BIN-stuurgroep bestaande uit Vicky Muylaert, Reinold De Vuyst, Luk Vancauteren, Luc Van de Sompel, Gert Dhondt, Ronny Mary en Koen Wellemans. De gemeente Erpe-Mere draagt wel alle kosten van website, communicatie en aankondigingsborden langs de straten. “Iets dat we graag doen en binnenkort wellicht ook mogen doen voor Erondegem, Ottergem en Vlekkem, want ook daar beweegt intussen een en ander”, gaf burgemeester Hugo De Waele (CD&V) mee.

Lid worden van BIN Aaigem is gratis mogelijk voor inwoners van Aaigem. “Ook wie vooraf via e-mail zijn interesse kenbaar maakte, moet zich nu opnieuw registreren via de nieuwe website www.bin-aaigem.be. Via die weg kunnen jullie ons ook bereiken voor vragen en opmerkingen”, geeft BIN-coördinator Jan Wynendaele mee.