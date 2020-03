Slagerijen roepen op om zoveel mogelijk op bestelling te werken Koen Moreau

18 maart 2020

09u56 0 Erpe-Mere Omdat het voor kleine voedingswinkels bijzonder moeilijk is de coronamaatregelen correct na te leven, roepen meer en meer uitbaters op om op bestelling te werken.

Slagerij Kris in Mere promoot de ‘versbox’-automaat waarin klanten hun bestelling op een veilige manier kunnen afhalen. Slagerij Andries en Ruth in Aaigem gaan nog een stap verder. Zij werken vanaf vandaag enkel nog op bestelling. “Als we mensen maar een per een mogen helpen, gaat de wachtrij veel te lang worden en dat is ook geen goede zaak. Bovendien kunnen we op bestelling mensen vlotter helpen”, vertelt Ruth Potvin.