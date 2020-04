Slagerij De Deyn zwaar getroffen door corona: vader Etienne overleden aan virus, moeder Marie-Louise in kunstmatige coma Koen Moreau

17 april 2020

13u55 44 Erpe-Mere Het coronavirus heeft ongemeen hard toegeslagen bij slagerij De Deyn aan de Vijfhuizen in Erpe.

Donderdag 16 april overleed vader Etienne. Hij vormde de tweede generatie van de succesvolle slagerszaak. Ondanks de coronacrisis werd last minute besloten om een week verlof in te lassen tijdens de eerste week van de paasvakantie. Heropenen na Pasen gebeurde niet.

“Onze pauzeknop zal langer dan voorzien ingedrukt blijven! Onze vader is gisteren positief getest op het coronavirus. Het zou niet verantwoord zijn om in deze omstandigheden de zaak open te houden”, klonk het al op woensdag 8 april. Op vrijdag 10 april bleken zowel Etienne als zijn echtgenote Marie-Lousie in kritieke toestand in het ziekenhuis te liggen. Op donderdag 16 april overleed Etienne in het ziekenhuis. Marie-Louise ligt nog steeds op de afdeling intensieve zorgen. Zij wordt beademd, maar is stabiel.



